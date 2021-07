Titelverteidiger Tadej Pogacar hat auf der Königsetappe der 108. Tour de France den nächsten großen Schritt zum erneuten Tour-Triumph gemacht. Der 22 Jahre alte Slowene setzte sich beim vorletzten Pyrenäen-Showdown am Col du Portet am französischen Nationalfeiertag im Finale gegen seine Verfolger Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visma) und Richard Carapaz (Ecuador/Ineos) durch und baute durch seinen zweiten Tagessieg die Führung in der Gesamtwertung aus.

Einzig bei der letzten Bergankunft in Luz Ardiden am Donnerstag sowie beim Einzelzeitfahren am Samstag bieten sich für seine Verfolger im Kampf um das Gelbe Trikot noch Chancen, um zu attackieren. Diese scheinen angesichts Pogacars erdrückender Dominanz beinahe aussichtslos.