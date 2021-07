Nach der brutalen Schinderei am Ventoux wartet auf das Tour-Feld eine Etappe für das Herz und für die Augen.

Durch die malerischen Schluchten der Ardeche und die sanften Hügel der Provence schlängelt sich die Strecke ohne allzu große Schwierigkeiten in Richtung der alten Römerstadt Nimes, wo wenig gegen einen erneuten Massensprint spricht.

Tour de France 2021: Heutige Etappe von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Nimes

Für Mark Cavendish bietet sich damit die Chance, den Siegrekord des großen Eddy Merckx einzustellen. Nach drei Etappenerfolgen bei der laufenden Tour liegt der britische Ex-Weltmeister mit insgesamt 33 Erfolgen nur noch einen hinter der belgischen Legende zurück.

Etappe 12 - 08 Juli - 159.5 km - SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX - NÎMES © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

Cavendish gewann bereits vor 13 Jahren eine Etappe in Nimes, wo zuletzt 2019 der Australier Caleb Ewan im Sprint triumphierte. In die Ära Merckx fiel keiner der bislang 18. Tour-Besuche in Nimes.

Tour de France heute: Das erwartet Sie auf der 12. Etappe

Das Städtchen Saint-Paul-Trois-Chateaux (9500 Einwohner) mit seiner wuchtigen romanischen Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert ist zum vierten Mal Etappenort der Tour, jeweils lag der Start hier. 2012 brach Sprinter André Greipel zu seiner Siegfahrt in Cap d'Agde von Saint-Paul aus auf.

Die Route mäandert zunächst durch die wilde Einsamkeit der Ardeche, ehe es ab der einzigen Bergwertung bei Kilometer 83,7 auf ziemlich direktem Wege südwärts ins Ziel in Nimes (154.300) geht.

So können Sie die 12. Etappe der Tour de France 2021 LIVE verfolgen:

TV: ARD, Eurosport

Stream: ARD, Eurosport

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)