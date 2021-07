Der erfolgreichste aktive deutsche Radprofi Andre Greipel wird seine Karriere nach der Saison beenden.

Das teilte der 39-Jährige einen Tag nach seinem Geburtstag am Samstag in einer Videobotschaft per Twitter mit. Der Sprint-Oldie feierte insgesamt 158 Karriere-Siege und ist mit elf Tagessiegen dritterfolgreichster Deutscher bei der Tour de France.