Der ehemalige Straßenrad-Weltmeister Mark Cavendish wird erstmals seit 2018 wieder an der Tour de France (26. Juni bis 18. Juli) teilnehmen. Der 36 Jahre alte Topsprinter von der Isle of Man wurde von seinem Team Deceuninck-Quick Step für seinen verletzten Mannschaftskollegen Sam Bennett (Irland), der im Vorjahr das Grüne Trikot des Punktbesten gewonnen hatte, für die 108. Auflage mit Start in Brest nominiert. Auch Weltmeister Julian Alaphilippe (Frankreich) gehört zum Aufgebot der belgischen Equipe.

Cavendish hatte zuletzt 2011 das "maillot vert" für den besten Sprinter gewonnen und ist mit 30 Etappensiegen bei der Frankreich-Rundfahrt der zweiterfolgreichste Fahrer nach Radsport-Legende Eddy Merckx (Belgien), der auf 34 Erfolge kam.