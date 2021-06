Für den australischen Radprofi Caleb Ewan ist die 108. Tour de France nach einem schweren Sturz im Finale der dritten Etappe vorzeitig beendet. Der 26-Jährige vom Team Lotto-Soudal war kurz vor dem Ziel in Pontivy bei hoher Geschwindigkeit zu Fall gekommen und zog sich dabei einen Bruch des Schlüsselbeins zu.

Ewan hatte bei dem Crash auch seinen Rivalen Peter Sagan (Slowakei) vom deutschen Team Bora-hansgrohe mitgerissen. Der dreimalige Weltmeister erlitt Hämatome und tiefe Schnittwunden an der Hüfte, soll aber am Dienstag die vierte Etappe in Angriff nehmen.

Ewan, Teamkollege des deutschen Olympiastarters Roger Kluge, galt als Favorit in den Massensprints der Frankreich-Rundfahrt.