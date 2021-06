Der britische Radstar Mark Cavendish hat am Dienstag in Fougeres nach fünf Jahren wieder eine Etappe bei der Tour de France gewonnen. Mit 31 Siegen näherte sich der 36-Jährige Rekordhalter Eddy Merckx weiter an.

Die Fahrer mit den meisten Etappensiegen bei der Tour de France:

34 Eddy Merckx (Belgien)

31 Mark Cavendish (Großbritannien)

28 Bernard Hinault (Frankreich)

25 Andre Leducq (Frankreich)

22 Andre Darrigade (Frankreich)

20 Nicolas Frantz (Luxemburg)

19 Francois Faber (Luxemburg)

17 Jean Alavoine (Frankreich)

16 Charles Pelissier (Frankreich)

16 Jacques Anquetil (Frankreich)

16 Rene Le Greves (Frankreich)

15 Freddy Maertens (Belgien)

14 Marcel Kittel (Arnstadt)

13 Louis Trusselier (Frankreich)

13 Philippe Thys (Belgien)

12 Erik Zabel (Berlin)

12 Gino Bartali (Italien)

12 Jean Aerts (Belgien)

12 Mario Cipollini (Italien)

12 Miguel Indurain (Spanien)

11 Andre Greipel (Rostock)