Bei der Tour de France (alle Etappen im LIVETICKER) ist das befürchtete Corona-Chaos nach dem Test-Marathon am ersten Ruhetag ausgeblieben. Bei sämtlichen getesteten Personen, darunter alle Fahrer, fielen die Tests negativ aus.

Dies teilte Veranstalter ASO am Dienstagmittag vor dem Start der elften Etappe mit. Sämtliche 166 von ursprünglich 176 noch im Rennen befindlichen Fahrern können damit die Tour fortsetzen.

Hektik gab es allerdings beim Team Deceuninck-Quick Step. Bei der belgischen Mannschaft sei bei der Probe eines Teammitgliedes im Labor ein Fehler unterlaufen. Die betreffende Person wurde am Dienstagmorgen eilig mit einem Krankenwagen zu einem erneuten Tests gefahren, dieser fiel dann aber negativ aus.

Ab Sonntagabend waren alle Mitglieder der "Team-Blasen" - rund 650 Fahrer, Verantwortliche und Betreuer - auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Es waren die ersten Tests seit dem Star der Tour am 29. August in Nizza.

Das Tour-Reglement sieht ein strenges Durchgreifen vor: Bei zwei positiven Tests binnen sieben Tagen in einem Team wird die gesamte Mannschaft vom Rennen ausgeschlossen. Der nächste obligatorische Test findet am zweiten Ruhetag am kommenden Montag in Isère statt.