Tadej Pogacar hat in einem Showdown für die Geschichtsbücher die Sensation geschafft!

Auf der 20. Etappe hat sich der Slowene überraschend das Gelbe Trikot von Landsmann Primoz Roglic geschnappt und ihm damit den sicher geglaubten Tour-de-France-Sieg abgejagt.

Damit geht der 21-Jährige, der das spannende Bergzeitfahren für sich entschied, als Gesamtführender auf die 21. und letzte Etappe. (Tour de France: Alle Etappen im SPORT1-LIVETICKER)

Da der Führende auf dem finalen Teilstück traditionell nicht mehr angegriffen wird, darf sich Pogacar, sollte er unfallfrei auf den Champs Élysées angekommen, über den Tour-Sieg freuen. (Die Gesamtwertung der Tour de France)

Tour de France: Roglic gibt klaren Vorsprung aus der Hand

Pogacar, der am Montag 22 wird, würde dann als erster slowenischer Sieger und jüngster Champion der Frankreich-Rundfahrt seit 116 Jahren in die Historie eingehen.

Für Roglic, der mit 57 Sekunden Vorsprung in den brutalen Kampf gegen die Uhr an der Planche des Belles Filles gestartet war, wurde das Bergzeitfahren zum großen Drama. An seinem wohl schwärzesten Tag der Karriere hatte er seinem Landsmann vor allem in der zweiten Hälfte der Etappe nicht mehr viel entgegensetzen und wurde mit 1:56 Minuten Rückstand nur Fünfter.

In der Gesamtwertung trennen die Slowenen nun 59 Sekunden.

Tageszweiter wurde Roglics niederländischer Teamkollege Tom Dumoulin. Pogacar übernahm auch die Führung im Bergtrikot (Die Bergwertung der Tour de France) und verteidigte das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer.

Pogacar: "Ich glaube, ich träume"

Nach dem Rennen rang Pogacar um Worte: "Ich glaube, ich träume. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wann ich das kapieren werde. Mein Traum war eigentlich, mitzufahren, jetzt stehe ich hier. Ich bin so stolz auf die Mannschaft. Es ist eine große Leistung, das Gelbe Trikot am letzten Tag zu gewinnen. Ein großer Traum, aber wir haben es geschafft."

Roglic war um 17.14 Uhr als letzter Starter von der Rampe gerollt, die Ausgangslage war für den starken Zeitfahrer bei 57 Sekunden Vorsprung auf Pogacar sehr gut. Der Mann in Gelb begann auf dem unheimlich selektiven Kurs - zuerst eben, dann spürbar ansteigend und die letzten sechs Kilometer als steile Rampe - dosiert, lag bei der ersten Zwischenzeit nur auf Platz fünf und 13 Sekunden hinter Pogacar.

Bis zum Anstieg der Schlusssteigung verlor Roglic weitere Sekunden auf Pogacar. Beide wechselten am Fuß der Steigung ihr Rad, stiegen von der Zeitfahr- auf die Bergmaschine um. Als Roglic bei der Vier-Kilometer-Marke ankam, war sein Vorsprung aufgebraucht. Der entfesselte Pogacar gab weiter Gas, Roglic hatte nichts mehr zuzusetzen und verlor Sekunde um Sekunde.

Tour de France: Schachmann auf der Etappe bester Deutscher

Tour-Debütant Pogacar wird am Sonntag auf den Champs-Elysees gekrönt. Jünger war in der Geschichte der Grande Boucle nur ein Sieger: Im Jahr 1904 triumphierte der 19-jährige Henri Cornet.

Das hammerharte Zeitfahren an der "Planke der schönen Töchter" sorgte nicht nur an der Spitze für riesige Abstände. "Es ist ein extrem schwieriges Zeitfahren. Der Scharfrichter ist La Planche de Belle Filles, er Anstieg ist extrem schwer, sehr ungleichmäßig", sagte Tony Martin.

Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister hatte die Muße, den Kurs ohne zu große Anstrengungen betrachten, hatte rund sieben Minuten Rückstand. Im Ziel verfolgte er dann entgeistert mit, wie sein Jumbo-Teamkollege Roglic den großen Triumph aus der Hand gab.

Bester Deutscher war Max Schachmann auf Platz 17. "Ich habe mich in den vergangenen Tagen nicht mehr so fit gefühlt, bin heute nach Gefühl gefahren, und am Ende war es gar nicht so schlecht", sagte der Bora-Profi: "Es hat schon weh getan da hoch, aber die Atmosphäre war großartig."

Als Letzter des Gesamtklassements und damit als Erster war um 13.00 Uhr Roger Kluge gestartet. Der deutsche Routinier des Lotto-Soudal-Rennstalls behielt die Rote Laterne, wird sie wohl als erster Deutscher nach Willy Kutschbach im Jahr 1935 auch in Paris behalten. Sein Rückstand auf den Spitzenreiter - mehr als sechs Stunden auf Pogacar - ist der größte eines Schlusslichts seit 1955.

Mit Sport-Informations-Dienst