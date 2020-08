Die Tour de France startet 2021 in Brest. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gaben, wird es vier Etappen in der Bretagne geben. Weitere Strecken-Details sollen bei der Präsentation der Frankreich-Rundfahrt am 29. Oktober in Paris folgen.

Der ursprünglich geplante Start in Kopenhagen war auf 2022 verschoben worden. Dadurch sollen Terminüberschneidungen mit der Fußball-EM, für die die dänische Hauptstadt als einer der Spielorte vorgesehen ist, vermieden werden. Durch die Verlegung der Olympischen Spiele wurde die für den 2. Juli geplante Tour-Start auf den 26. Juni vorgezogen. In Kopenhagen soll an dem Wochenende ebenfalls ein EM-Spiel stattfinden.