Am heutigen Donnerstag ist das Vorgeplänkel bei der 106. Tour de France endgültig vorbei. Jetzt müssen die Favoriten auf den Gesamtsieg zeigen, wie gut sie in diesem Jahr in Form sind.

Mit 160,5 km ist die sechste Etappe zwar relativ kurz, aber dafür umso anstrengender. Auf dem Weg von Mülhausen zur Bergankunft in La Planche des Belles Filles stehen gleich sieben Anstiege auf dem Plan. Es ist die bislang härteste Etappe der Tour 2019. (Alle Infos zur Tour de France)

Die Fahrt wird für das Fahrerfeld zu einer stetigen Berg- und Talfahrt durch die Vogesen. Der Aufstieg nach Le Markstein (1. Kategorie) beginnt schon kurz nach dem Start, weshalb sich früh eine Fluchtgruppe bilden dürfte. Die Anwärter auf das Gelbe Trikot um Vorjahressieger Geraint Thomas werden wohl erst am Schlussanstieg die Muskeln spielen lassen. Die sieben Kilometer lange Tortour hinauf ins Ziel (1. Kategorie) ist mit einer durchschnittlichen Steigung von 8,7 Prozent fordernd.

6. Etappe endet mit irrem Anstieg

Anders als in den Jahren 2012, 2014 und 2017, als jeweils Tour-Etappen an der "Planke der schönen Mädchen" endeten, ist der Anstieg dieses Mal um etwas mehr als einen Kilometer verlängert und massiv erschwert worden. Den Zielstrich sehen die Fahrer nun erst nach der bis zu 24 Prozent (!!!) steilen Wand auf 1140 Metern Höhe. (SERVICE: Hier zur Tour de France Gesamtwertung)

Beste Erinnerungen an den alten Streckenverlauf hat vor allem der Italiener Vincenzo Nibali, der hier mit dem Etappensieg 2014 einen großen Schritt in Richtung Gesamtsieg machte.

Mit dem Startort Mülhausen verbindet wiederum der deutsche Zeitfahr-Spezialist Tony Martin viel Positives. Ebenfalls vor fünf Jahren gewann er dort eine Tour-Etappe als Solist.

So können Sie die Tour de France 2019 LIVE verfolgen

TV: ARD, One, Eurosport

Stream: Sportschau.de, Eurosport Player

Liveticker: SPORT1