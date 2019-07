+++ Hauptfeld holt Politt-Gruppe ein +++

Die Ausreißer haben es in der Anfangsphase nicht leicht und werden einfach nicht von der Leine gelassen. Für die Spitzenteams war die Zusammensetzung der Gruppe wohl zu gefährlich. Es ist gut möglich, dass es noch einige Kilometer dauert, bis die Tagesgruppe feststeht.

+++ Bergtrikot in Gruppe dabei +++

Nun schließt sich Tim Wellens, der Mann im gepunkteten Trikot, an und es bildet sich eine größere Gruppe mit einigen Bergziegen. Das Problem: Die Hasardeure haben beim ersten Anstieg Gegenwind. Wieder liegen die angriffslustigen Solisten einige Meter vor dem Feld, doch eine große Lücke klafft nicht auf.

+++ Politt probiert Flucht +++

Und jetzt gibt ein Deutscher Vollgas! Nils Politt von Katusha-Alpecin startet den nächsten Versuch und nimmt einen CCC-Fahrer mit. Bekommt das Duo noch Verstärkung von hinten?

+++ Los geht's +++

Und jetzt läuft das Rennen! Tour-Direktor Christian Prudhomme streckt sich aus der Dachluke seines Wagens und gibt die 5. Etappe frei. Sehen wir jetzt sofort Ausreißer-Attacken en masse?

+++ Das erwartet die Fahrer +++

War die 4. Etappe für die Klassementfahrer noch so etwas wie aktive Erholung, müssen die Favoriten um Gelb heute von Anfang bis Ende konzentriert und aufmerksam bleiben. Die 175,5 Kilometer von Saint-Dié-des-Vosges nach Colmar sind ein Zick-Zack-Kurs, der besonders im Schlussteil drei kleinere, aber knackige Berge aufweist. Der erste Kontakt mit dem Mittelgebirge ist prädestiniert für eine unruhige Etappe mit vielen Flucht-Versuchen und Attacken auf den letzten 60 Kilometern. Besonderes für Gelbträger Julian Alaphilippe herrscht heute Alarmbereitschaft. Kommt eine Fluchtgruppe bis nach Colmar, droht in der Gesamtwertung ein Führungswechsel.

+++ Herzlich Willkommen +++

Bonjour und herzlich willkommen zur 5. Etappe der Tour de France! Auf dem fünften Teilabschnitt erwartet die Radprofis ein hügeliger Ritt über 175,5 Kilometer an die deutsche Grenze nach Colmar. Kann Julian Alaphilippe sein Maillot jaune verteidigen oder gibt es heute Abend einen neuen Mann in Gelb? Um 13:25 Uhr erfolgt in Saint-Dié-des-Vosges der Start

