+++ Ordentliche Packung für Richie Porte! +++

Trek-Segafredo hat heute keinen guten Tag erwischt. Mit 57 Sekunden Rückstand überquert das Team um Richie Porte die Ziellinie. Damit nimmt der Australier schon eine ordentliche Hypothek mit auf die dritte Etappe.

+++ Das wird eng +++

Auch bei der zweiten Zwischenzeit nach 20,1 Kilometern liegt Katusha Alpecin noch vorne! Allerdings ist der Vorsprung auf Ineos auf eine einzige Sekunde zusammengeschrumpft! Das dürfte im Ziel eine richtig knappe Kiste werden.

+++ Bora-hansgrohe greift ein +++

Jetzt gilt es für das zweite deutsche Team Bora-hansgrohe! Können seine Teamkollegen Emanuel Buchmann eine gute Ausgangsposition für die Gesamtwertung erarbeiten? Da sind durchaus einige versierte Zeitfahrer dabei.

+++ Katusha Alpecin knackt Bestzeit +++

Zum ersten Mal an diesem Sonntag ist in Brüssel ein Team schneller als Ineos! Team Katusha Alpecin liegt bei der ersten Zeitnahme mit drei Sekunden in Führung und setzt eine neue Bestzeit.

+++ Sunweb auf der Strecke +++

Jetzt gilt es für die beiden deutschen Teams! Zuerst rollt Sunweb von der Rampe, fünf Minuten später nimmt dann gleich auch Bora-hansgrohe das Rennen auf.

+++ Rückstand für Porte +++

Das ist überraschend! Team Trek-Segafredo um Spitzenfahrer Richie Porte liegt bei der ersten Zeitnahme bereits ganze 25 Sekunden hinter der Topzeit, die nach wie vor von Ineos gehalten wird. Das wird ganz hart, den Rückstand da noch in Grenzen zu halten.

+++ Quintana, Valverde und Landa kassieren +++

Langsam aber sicher lachen die beiden Topfahrer von Ineos Geraint Thomas und Egan Bernal sich im Ziel ins Fäustchen. Mit Nairo Quintana, Alejandro Valverde und Mikel Landa kriegen zwei weitere Topfahrer satte 45 Sekunden aufgebrummt, weil ihr Team Movistar heute nicht annähernd vorne dabei ist.

+++ Bardet schon über eine Minute zurück +++

Das ist schon eine Hausnummer! Frankreichs zweites heißen Eisen Romain Bardet geht morgen mindestens mit einer ganzen Minute Rückstand auf das Gelbe Trikot in die dritte Etappe. Team ag2r La Mondiale liegt im Ziel 59 Sekunden hinter der immer noch führenden Equipe von Ineos.

+++ Hat Porte Chancen auf Gelb? +++

Mit den acht Männern ist heute mit Sicherheit zu rechnen. Trek-Segafredo hat das Mannschaftszeitfahren im Vorjahr gewonnen und das Team um den australischen Topfahrer Richie Porte ist auch diesmal ein heißer Kandidat auf den Tagessieg.

+++ Pinot dichter an Thomas dran +++

Groupama-FDJ bestätigt den guten Eindruck auch auf der zweiten Hälfte der Strecke und liegt im Ziel nur elf Sekunden hinter Ineos. Ohne einen kleinen Strauchler kurz vor dem Ziel wäre da sogar noch etwas mehr drin gewesen.

+++ Fuglsang 21 Sekunden zurück +++

Als drittes Team überquert Astana die Ziellinie. Die Truppe um Tour-Favorit Jakob Fuglsang, der nach seinem gestrigen Sturz heute gut durchgekommen ist, hat sich am Ende stabilisiert und liegt mit 21 Sekunden Rückstand auf Ineos auf der zwei. Zuvor hatte André Greipels Team Arkéa-Samsic mit über anderthalb Minuten Rückstand eingecheckt.

+++ Bardet baut Rückstand auf +++

Für den zweiten französischen Hoffnungsträger Romain Bardet läuft es bisher nicht so gut. Fast eine halbe Minute fehlt seinem Team ag2r La Mondiale bei der ersten Zwischenzeit bereits auf Ineos.

+++ Astana verliert Zeit +++

Auf der zweiten Hälfte der Strecke hat sich Astana bisher ordentlich verkauft. Vier Sekunden sind trotzdem noch drauf gekommen und mit 19 Sekunden Rückstand auf Ineos geht es zunächst auf Rang zwei.

+++ Pinot gut im Rennen +++

Das sieht gut aus! Team Groupama-FDJ mit dem französischen Hoffnungsträger Thibaut Pinot setzt sich bei der ersten Zwischenzeit noch vor Astana und liegt nur acht Sekunden hinter Ineos. Da geht noch was für die Lokalmatadoren.

+++ Ineos im Ziel +++

Ineos hält das Tempo bis zum Schluss hoch. Als es wenige Meter vor dem Ziel unter dem berühmten Atomium durch geht, sind nur noch fünf Fahrer beisammen. aber es werden ja auch nur vier für die Zeitnahme benötigt. 29:18 Minuten lautet die erste Zielzeit, die es nun für die anderen Teams zu schlagen gilt.

+++ Quintana mit Team auf der Strecke +++

Mit Nairo Quintana ist der nächste Fahrer unterwegs, der sich in diesem Jahr Chancen auf den Gesamtsieg ausrechnet. Sein Team Movistar wird in diesem Zeitfahren allerdings ganz schön ackern müssen, damit das Gelbe Trikot nicht gleich zu weit abhaut. Das Mannschaftszeitfahren ist keine Stärke der Spanier.

+++ Astana kommt nicht ran +++

Die Ineos-Zeit bei der ersten Messung hat auch weiter Bestand, als mit Astana eine weitere Topmannschaft die Kontrolle auslöst. Jakob Fuglsang und Co. haben auch bereits fast 15 Sekunden auf die Spitze eingebüßt.

+++ Ineos an der 2. Zwischenzeit +++

Nach 20,1 Kilometern wird zum zweiten Mal die Zeit gemessen. Team Ineos macht sich nach 21:11 Minuten auf die finalen 7,5 Kilometer. Das sieht nach wie vor sehr schnell und souverän aus bei den Briten, die nach wie vor alle acht Fahrer zusammen halten

+++ Greipel schon weit zurück +++

André Greipels Team Arkéa-Samsic muss wie erwartet mächtig kämpfen, um hier halbwegs Anschluss zu halten. Bei der ersten Zwischenzeit nach 13,2 Kilometern fehlen bereits über 45 Sekunden auf die Zeit von Ineos.

+++ Ineos macht Dampf +++

Geraint Thomas übergibt die Führung nach einigen Kilometern an Egan Bernal, der auch einen ganz ordentlichen Zeitfahrer abgibt und das Tempo weiter hochhält. Dank eines Schnitts von satten 56,6 km/h passiert das britische Team die erste Zwischenzeit nach 13:58 Minuten. Da müssen sich die übrigen Teams nun dran messen.

+++ Fuglsang unterwegs +++

Als dritte Equipe hat soeben Astana das Rennen aufgenommen. Die Männer um Tour-Mitfavorit Jakob Fuglsang gehören in diesem Zeitfahren nicht unbedingt zu den Favoriten und wollen ihren Klassementfahrer natürlich so gut wie möglich unterstützen.

+++ Greipel-Team legt los +++

Auf den ersten Kilometern gilt es für die Teams, sich zunächst mal zu formieren und ein paar kleine technische Tücken zu Beginn des Rennens zu meistern. Während Ineos mittlerweile voll in Fahrt ist, rollt mit André Greipels Team Arkéa-Samsic die zweite Mannschaft von der Rampe.

+++ Auf geht's +++

Die ersten acht Räder von Ineos sind von der Rampe gerollt! Geraint Thomas setzt sich gleich an die Spitze und führt sein Team an.

+++ Alle Fahrer noch dabei +++

Die erste gute Nachricht des Tages ist, dass alle gemeldeten Fahrer zur zweiten Etappe antreten können. Das war nach dem heftigen Sturz in der Schlussphase der ersten Etappe, in den unter anderem der deutsche Zeitfahrweltmeister Tony Martin und Tour-Mitfavorit Jakob Fuglsang (Astana) aus Dänemark verwickelt waren, nicht ganz sicher. Alle Akteure sind bereit und in wenigen Augenblicken kann es dann auch schon losgehen mit dieser zweiten Etappe!

+++ Erster Fingerzeig für das Gesamtklassement +++

Gewinnen kann man die Tour heute noch nicht, aber man kann sich durchaus in Position bringen. Nach dem gestrigen Massensprint wird heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrer des siegreichen Teams ins Gelbe Trikot schlüpfen. Auftaktsieger Mike Teunissen hat dabei keine schlechten Chancen, das Maillot Jaune zu verteidigen, denn sein Team Jumbo-Visma, für das auch Tony Martin fährt, gehört in diesem Mannschaftszeitfahren zu den Favoriten. Auch Deceuninck-Quick-Step, Ineos (ehemals Sky) und das deutsche Team Sunweb wollen diesem ersten Ritt gegen die Uhr ihren Stempel aufdrücken.

+++ Wie schlägt sich Bora-hansgrohe? +++

Das oberbayerische Team um den am höchsten eingeschätzten deutschen Klassementfahrer Emanuel Buchmann, Tour-Debütant Maximilian Schachmann, der in diesem Jahr das Einzelzeitfahren bei der Baskenland-Rundfahrt gewonnen hat, und den dreifachen Straßenweltmeister Peter Sagan, gehört nicht zu den Topfavoriten, kann aber durchaus eine gute Rolle spielen. Bei zu erwartenden Zeiten von einer guten halben Stunde sollten es die vier schnellsten Akteure von Bora-hansgrohe auf jeden Fall schaffen, keinen großen Rückstand auf das gelbe Trikot entstehen zu lassen.

+++ Das Reglement +++

Die insgesamt 22 Teams starten heute ab 14:30 Uhr mit einem Abstand von fünf Minuten in umgekehrter Rangfolge des Mannschaftsklassements. Als erste Mannschaft geht Ineos mit den beiden Tour-Mitfavoriten Geraint Thomas und Egan Bernal auf die Strecke. Die einzige Ausnahme in der Startreihenfolge bildet das Gelbe Trikot, das mit seinem Team als letzte Mannschaft startet. Bis zu acht Radprofis pro Team sind unterwegs, maßgeblich ist für die Endzeit die Zieleinfahrt des vierten Fahrers eines Teams.

+++ Wieder in Brüssel +++

Genau wie die gestrige Eröffnung startet und endet auch diese zweite Etappe in der belgischen Hauptstadt. Diesmal bleiben die Fahrer auf den 27,6 zu absolvierenden Kilometern allerdings innerhalb der City und radeln über einige Umwege vom Königspalast bis zum weltberühmten Atomium. Die erste Hälfte der Strecke ist mit einigen scharfen Richtungswechseln und jeder Menge Kreisverkehren versehen. Anschließend dürfen sich die Pedaleure auf einer breiten Straße mit Geschwindigkeiten von bis zu 80km/h verausgaben, bevor es auf den letzten Kilometern nochmal ein bisschen hin und her und ein wenig bergauf geht.

+++ Herzlich willkommen +++

Hallo und herzlich willkommen zur 2. Etappe der Tour de France 2019! Nach der gestrigen Auftakt über knapp 200 Kilometer steht an diesem Sonntag mit dem Mannschaftszeitfahren das erste von zwei Rennen gegen die Uhr bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt an. 22 Teams gehen ab 14:30 Uhr in Brüssel auf die Strecke.

