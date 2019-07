Emanuel Buchmann stieg in neue Sphären der Gesamtwertung empor, Andre Greipels Hoffnungen auf ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk lösten sich dagegen früh in Luft auf.

Starke Seitenwinde haben die zehnten Etappe der 106. Tour de France beeinflusst und für starke Verwirbelungen im Kampf um das Gelbe Trikot geführt.

Beim Etappensieg des Belgiers Wout Van Aert (Jumbo-Visma) hatte auch das deutsche Team Bora-hansgrohe einen Grund zum Feiern: Klassement-Hoffnung Buchmann verbesserte sich nach dem turbulenten 217,5 km langen Teilstück nach Albi auf den fünften Rang des Gesamtklassements.

Buchmann auf Kurs Top Ten

Der 26-jährige Buchmann wird in den kommenden Tagen mit einer glänzenden Ausgangslage in die bevorstehenden Bergetappen in den Pyrenäen starten. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Julian Alaphilippe (Frankreich/Deceuninck-Quick Step) beträgt 1:45 Minuten. "Mein Ziel sind die Top 10, da bin ich jetzt. Es sieht ganz gut aus", sagte Buchmann.

Derweil geht das Warten auf einen Etappensieg weiter. Zuletzt waren die deutschen Fahrer bei der Tour 2010 nach zehn Etappen noch ohne Tageserfolg. Damals endete das Rennen gänzlich ohne deutschen Jubel. Auch in diesem Jahr stehen die Chancen aufgrund des Fehlens von Top-Sprintern wie Marcel Kittel oder John Degenkolb vergleichsweise schlecht.

Greipel fährt hinterher

Greipel, der am Dienstag 37 Jahre alt wird, fährt bei der Tour 2019 der Form der Vergangenheit hinterher. Am Montag war eines von diversen Opfern einer Windkante. In den Kampf um den Tagessieg konnte der gebürtige Rostocker vom Team Arkea-Samsic gar nicht erst eingreifen, Platz 107 stand am Ende für ihn in der Ergebnisliste.

Buchmanns Co-Kapitän Peter Sagan ist dagegen auf einem guten Weg, Erik Zabel aus den Rekordbüchern der Tour de France zu streichen. Der Slowake punktete im Zwischensprint sowie als Fünfter im Ziel. Der Gewinn des siebten Grünen Trikots, mit dem er an Zabel (sechs Siege) vorbeiziehen und alleiniger Rekordhalter werden würde, wird wahrscheinlicher.

Alaphilippe weiter in Gelb

Der französische Publikumsliebling Alaphilippe erreichte das Ziel mit dem ersten Hauptfeld und wird Gelbe Trikot höchstwahrscheinlich in die Pyrenäen tragen. Der Bergkönig der Tour 2018 wird dort deutlich größere Schwierigkeiten haben, das Maillot jaune zu behalten.

Rund 35 Kilometer vor dem Ziel entwickelte das zuvor eintönige Rennen eine neue Dramatik. Die Spitze um Alaphilippe nutzte starke Seitenwinde für eine Tempoverschärfung, das Feld flog in mehrere Gruppe auseinander.

Tour-Mitfavoriten verlieren Zeit

Zu den Abgehängten zählte neben Greipel unter anderem auch Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), auf Sicht der aussichtsreiche Franzose im Kampf um Gelb. Pinot verlor 1:40 Minuten auf die Spitze, zu der auch Titelverteidiger Geraint Thomas (Großbritannien/Ineos) gehörte.

Wie erwartet hatte sich früh die sechsköpfige Fluchtgruppe des Tages gebildet, ein deutscher Fahrer war allerdings nicht dabei. Nils Politt (Katusha-Alpecin) und Simon Geschke (CCC Team) hatten einen Ausreißversuch gewagt, waren jedoch gescheitert.

Vor allem die Sprintermannschaften hatten kein Interesse daran, den Vorsprung des führenden Sextetts allzu groß werden zu lassen. In der Nachführarbeit schuftete unter anderem erneut Tony Martin. Der Zeitfahrspezialist stellte sich in den Dienst des Jumbo-Visma-Sprinters Dylan Groenewegen. Zum erwarteten Massensprint kam es dann aber nicht.

Am Dienstag können die Fahrer endlich durchatmen. Am ersten Ruhetag stehen lediglich kürzere Trainingsausfahrten, Massagen und Medientermine auf dem Programm. Das Kräftetanken ist dringend benötigt: dem Peloton stehen schwierige Etappen in den Pyrenäen bevor.