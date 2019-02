Die Tour de France wird 2021 zum ersten Mal in Dänemark gestartet. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt.

Das wichtigste Radrennen der Welt beginnt demnach mit einem Zeitfahren in der Hauptstadt Kopenhagen. Medienberichten zufolge sollen zwei weitere Etappen durch das deutsche Nachbarland führen.

Die Tour 2019 wird in Anlehnung an das Jubiläum zum 50. Jahrestag des ersten Sieges von Eddy Merckx in der belgischen Hauptstadt Brüssel gestartet.

2020 ist die französische Küstenstadt Nizza Ausgangspunkt für die dreiwöchige Rundfahrt.