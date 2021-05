Der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann ist nach einem Unfall gleich zu Beginn der 15. Etappe beim Giro d'Italia ausgestiegen.

Der 28-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe kam wie zahlreiche Konkurrenten kurz nach Kilometer Null in Grado an der Nordküste der Adria bei hohem Tempo zu Fall und erlitt Verletzungen im Gesicht. Das Team bestätigte wenig später, dass der Rundfahrt-Spezialist das Rennen nicht fortsetzen wird.

Buchmann war Sechster der Gesamtwertung

TV-Bilder zeigten Buchmann nach dem Unfall aufrecht stehend an einer Leitplanke, während Mediziner die Blessuren in seinem Gesicht behandelten. Einige weitere Fahrer erlitten zumindest Schürfwunden.

Buchmann hatte zuvor als Sechster der Gesamtwertung durchaus noch Chancen auf einen Podestplatz, sein Rückstand auf Rang drei und den Italiener Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) hatte vor dem Start am Sonntag 45 Sekunden betragen.

Bis zum Giro-Finale im Mailand am kommenden Sonntag stehen noch drei weitere Bergetappen sowie ein Einzelzeitfahren am Schlusstag an.