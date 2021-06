Jan Ullrich ist wieder da!

Erstmals seit 2018, als er auf Mallorca wegen eines Streits mit Till Schweiger in die Schlagzeilen geraten war, trat der durch seinen Doping-Skandal in Verruf geratene Tour-de-France-Sieger von 1997 wieder öffentlich auf.

Auf einer Bürgerversammlung in seinem Heimatort Merdingen in Baden-Württemberg äußerte er sich zu einem von ihm geplanten Projekt. Unter anderem gemeinsam mit Ex-Rad-Weltmeisterin Hanka Kupfernagel plant er in dem Ort bei Freiburg ein "Bikezentrum by Jan Ullrich" mit Museum, Radwerkstatt und Restaurant.

Im Rahmen der öffentlichen Versammlung äußerte er sich auch zu seiner Vergangenheit. "Ich hatte eine sehr schwere Phase", gestand er, stellte aber auch fest: "Die habe ich zum Glück nun hinter mich gebracht."

Vor allem nach der Trennung von seiner damaligen Ehefrau im Jahr 2018 ging es mit der deutschen Rad-Legende steil bergab. Der Vorfall mit Schweiger auf Mallorca war der Tiefpunkt. Nach einem Entzug in Miami - in diesem Zeitraum besuchte ihn auch sein alter Rivale Lance Armstrong - nahm sich sein Freund und aktueller Geschäftspartner Mike Baldinger seiner an (Jan Ullrich vs. Lance Armstrong: Ihre Rivalität bei der Tour de France, ihr Absturz).

Jan Ullrich findet beruflich und privat sein Glück

Zusammen mit dem Ex-Motorrad-Profi gründete er die "Jan Ullrich Marketing Deutschland GmbH", die nun auch das geplante Bikezentrum umsetzen will. "Ich bin sehr froh, wieder in Merdingen zu sein. Ich habe richtig Lust, hier was aufzubauen. Das hier ist meine Heimat", begründete er seine Entscheidung und fügte hinzu: "Hier wurde meine Tochter (Sara Maria, Anm. d. Red.) geboren, hier habe ich meine Freunde."

Der 47-Jährige befindet sich damit weiter auf dem Weg zurück in ein geregeltes Leben. Maßgeblichen Anteil daran hat auch seine Partnerin Elisabeth. Sie lernte er an seinem Tiefpunkt 2018 kennen. Die beiden sind bis heute ein Paar.