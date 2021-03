Der frühere Tour-de-France-Sieger Bradley Wiggins hat im Fall des wegen Dopings schuldig gesprochenen Arztes Richard Freeman eine erneute Untersuchung gefordert. Freeman, ehemals Arzt des britischen Radsport-Verbandes und des früheren Teams Sky (heute Ineos), war am Freitag im Dopingprozess um eine ominöse Testosteron-Bestellung schuldig gesprochen worden. Ein medizinisches Tribunal sah es als erwiesen an, dass Freeman die 30 Pakete für die illegale Leistungssteigerung bei Fahrern orderte.

Wiggins, als Sky-Fahrer Tour-Champion 2012, glaube nicht daran, dass das verbotene Testosteron, das der Mediziner bestellt hatte, dazu gedient habe, Fahrer zu dopen. Das sagte Wiggins im Eurosport-Podcast.

Freeman hatte sich in 18 von 22 Anklagepunkten schuldig bekannt, blieb aber bei seiner Behauptung bezüglich der vorgesehenen Verwendung der mit Testosteron versetzten Gels. Er habe die Mittel für Shane Sutton bestellt. Der einstige Sportdirektor des Verbandes und Sky-Trainer leide unter Erektionsstörungen.

In Anklagepunkt 12b hieß es, Freeman habe das Präparat "in dem Wissen oder Glauben bestellt, dass es zur Leistungsförderung eines Athleten bestimmt war". Der Einsatz von Mikrodosierungen soll geplant gewesen sein. Das Tribunal bestätigte dies.

Die Pakete waren 2011 am National Cycling Centre in Manchester eingetroffen. Freeman hatte zunächst angegeben, die Bestellung sei fälschlicherweise getätigt, später zurückgeschickt und zerstört worden, was sich als Falschaussage herausstellte und seine Glaubwürdigkeit untergrub. Bei den Sommerspielen in London holten die britischen Bahnradfahrer ein Jahr später sieben Goldmedaillen.

"Es muss eine bessere Erklärung geben. Für wen waren sie damals? Wofür zum Teufel waren sie? Ich glaube nicht eine Minute lang, dass sie für irgendeinen Fahrer waren. Das war nicht die Art von System, die betrieben wurde", betonte Wiggins: "Es sollte eine weitere Untersuchung geben, das ist wahrscheinlich der beste Weg."