Lennard Kämna, Emma Hinze und Marco Brenner sind von den Lesern der Fachzeitschriften "RadSport" und "RennRad" zu den Radsportlern des Jahres 2020 gewählt worden. Bei den Männern setzte sich Tour-de-France-Etappensieger Kämna mit 26,9 Prozent der Stimmen vor seinen Teamkollegen Maximilian Schachmann und Pascal Ackermann vom deutschen Team Bora-hansgrohe durch.

Für Bahnsprinterin Hinze wird mit der Wahl ein absolutes Top-Jahr gekrönt. Die Hildesheimerin gewann im Februar bei der Heim-WM in Berlin die Titel in den olympischen Disziplinen Sprint, Teamsprint und Keirin, was ihr ein Viertel der Leser-Stimmen bescherte. Bei den Junioren entschieden sich die Leser für Top-Talent Marco Brenner (27,1 Prozent).