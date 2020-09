Topsprinter Pascal Ackermann hat seinen dritten Etappensieg bei der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico knapp verpasst.

Der 26-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe musste sich im Massensprint der sechsten Etappe nach 171 km von Castelfidaro nach Senigallia nur dem Belgier Tim Merlier (Alpecin-Fenix) geschlagen geben.

Ackermann hatte die ersten beiden Etappen der Fernfahrt gewonnen.

Die Gesamtführung verteidigte der Brite Simon Yates (Mitchelton-Scott) problemlos, der Vuelta-Sieger von 2018 liegt weiter 16 Sekunden vor dem Polen Rafal Majka (Bora-hansgrohe) und 39 Sekunden vor dem früheren Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas (Ineos) aus Großbritannien.

Am Sonntag steht die vorletzte Etappe über 181 km von Pieve Torina nach Loreto auf dem Programm, die Entscheidung über den Gesamtsieger fällt am Montag im abschließenden Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in San Benedetto del Tronto.

Die 55. Auflage des Mehrtagesrennens war ursprünglich für März geplant, aufgrund der Corona-Pandemie findet sie nun aber im Schatten der ebenfalls verschobenen Tour de France statt.