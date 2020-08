Die Fahrervereinigung CPA hat den Radsport-Weltverband UCI aufgefordert, die für den folgenschweren Unfall bei der Zieleinfahrt der Polen-Rundfahrt Verantwortlichen "ausfindig zu machen und strafrechtlich zu verfolgen".

In dem Statement fordert die Vereinigung außerdem "schwere Strafen für diejenigen, die Unfälle verursachen".

Fahrer fordern mehr Sicherheit

"Wir können die Sicherheit der Athleten nicht mehr dem Glück anvertrauen oder hoffen, dass der Veranstalter richtig handelt", sagte CPA-Präsident Gianni Bugno: "Strenge Regeln und noch strengere Kontrollen sind notwendig."

Fehler zu machen sei "menschlich, aber manchmal kann es schwerwiegende Folgen haben. Die Fahrer müssen ausgebildet werden. Wir sind die ersten, die exemplarische Strafen für diejenigen fordern, die Fehler machen, aber wir erwarten dieselbe Professionalität von denen, die eine Veranstaltung organisieren."

Team suspendiert Groenewegen

Am Mittwoch war der Niederländer Fabio Jakobsen im Zielsprint der Polen-Rundfahrt bei über 80 km/h von seinem Landsmann Dylan Groenewegen in die Absperrung gedrängt worden und zu Fall gekommen und in die Barrieren gekracht. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma.

"Als CPA fordern wir seit Jahren, dass die Barrieren überprüft werden und sicher sind. Wir haben das auch in der letzten Sitzung der UCI-Arbeitsgruppe für Technik und Reglement gefordert. Bisher sind unsere Appelle aber ungehört geblieben", sagte Bugno.

Derweil zog das Team Jumbo-Visma Konsequenzen und suspendierte Übeltäter Groenewegen auf unbestimmte Zeit. Das gab Teamchef Richard Plugge bekannt. "Er hat die Regeln der sportlichen Fairness verletzt", sagte Plugge. Die Diszplinarkommission der UCI wird sich mit dem Fall beschäftigen. So lange wird Groenewegen us dem Verkehr gezogen.