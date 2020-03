Der Radsport leidet weiter unter der Corona-Krise: Sowohl der Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo (21. März) als auch die Fernfahrt Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) fallen der Ausbreitung des Virus in Norditalien zum Opfer.

Das teilte der Veranstalter "RCS Sport" am Freitag mit, gemeinsam mit dem Weltverband UCI sollen neue Termine gefunden werden.

Bereits Ende Februar war die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen der Coronavirus-Epidemie abgebrochen worden. Aus den anfangs zwei bestätigten Corona-Fällen aus dem Umfeld eines Teams wurden laut der Gazzetta dello Sport inzwischen insgesamt zwölf, auch vier Fahrer sollen betroffen sein.

Das Etappenrennen Paris-Nizza (8. bis 15. März) in Frankreich soll weiterhin wie geplant stattfinden, Teams wie Ineos, Mitchelton-Scott oder Astana haben aber schon ihren Verzicht erklärt. Am Donnerstag wurde das für Samstag bei Frauen und Männern geplante Eintagesrennen Strade Bianche in der Toskana abgesagt.

In den vergangenen Tagen hatten die italienischen Behörden weitere Maßnahmen für Sportveranstaltungen bekannt gegeben, um die Epidemie zu stoppen. Zunächst bis zum 3. April sollen unter anderem die Spiele der Fußballliga Serie A unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.