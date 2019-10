Pascal Ackermann (Kandel) hat zum Auftakt des letzten World-Tour-Rennens der Saison in China einen Etappenerfolg knapp verpasst. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe unterlag bei der Gree-Tour in Guangxi im Zielsprint nur dem Kolumbianer Fernando Gaviria.

Gute Ergebnisse für Deutsche

Auch Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain-Merida) als Vierter und Max Kanter (Cottbus/Sunweb) als Sechster überzeugten.

Die erste von sechs Etappen durch die autonome Region im Süden Chinas führte über 135,6 km, am Freitag geht es von Beihai über 152,3 km weiter nach Qinzhou.

Die dritte Auflage der Fernfahrt endet am Dienstag in Guilin. Beim Saisonabschluss sind einige deutsche Radprofis am Start, darunter auch John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo), der mit dem Feld als 71. ins Ziel kam.