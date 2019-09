Die deutsche Mannschaft um den früheren Weltmeister Tony Martin hat bei der Straßen-WM-Premiere des Mixed-Teamzeitfahrens die Silbermedaille gewonnen.

Die sechsköpfige Auswahl des Bundes Deutscher Radfahrer mit Martin (Cottbus), Nils Politt (Köln) und Jasha Sütterlin (Freiburg) sowie Lisa Brennauer (Durach), Lisa Klein (Saarbrücken) und Mieke Kröger (Bielefeld) musste sich bei durchgängig nassen Straßenverhältnissen nur dem Team aus den Niederlanden geschlagen geben.

Die deutsche Mannschaft (38:50,35 Minuten) lag im britischen Harrogate nach insgesamt 28 Kilometern verteilt auf zwei Runden 22,75 Sekunden hinter dem Top-Favoriten, auf Rang drei folgte Gastgeber Großbritannien. Die Medaille sicherten auf der zweiten Runde vor allem Brennauer und Klein, die mit einer starken Leistung einen zwischenzeitlichen Rückstand auf das Podium wettmachten.

Martin hofft auf weitere Medaille

Die gemischte Zeitfahrstaffel stand erstmals im WM-Programm und löste als Auftaktwettbewerb der Titelkämpfe das Zeitfahren der Profiteams ab, das zwischen 2012 und 2018 ausgetragen worden war. Zuerst starteten im Mixed-Teamrennen die drei Männer, danach löste sie das Frauentrio ab.

Für Martin bietet sich eine weitere Medaillenchance am Mittwoch im Einzelzeitfahren, am Dienstag könnten bei den Frauen auch Brennauer und Klein im Kampf gegen Uhr für einen erneuten Podestplatz sorgen. Die WM in der Grafschaft Yorkshire dauert bis zum 29. September und wird mit dem Straßenrennen der Profis abgeschlossen.