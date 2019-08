Lisa Klein (Saarbrücken) hat bei der Straßenrad-EM im niederländischen Alkmaar ihre zweite Silbermedaille binnen 24 Stunden gewonnen.

Die 23-Jährige musste sich im Zeitfahren der Frauen über 22,4 Kilometer in 28:37 Minuten nur Ex-Weltmeisterin Ellen van Dijk aus den Niederlanden geschlagen geben, die in 28:07 Minuten ihren vierten EM-Titel in Folge gewann. "Für mich persönlich war es eine sehr schwere Strecke", sagte Lisa Klein, "wenn eine Böe kam, musste man ganz schon Haltung bewahren. Es war anspruchsvoll."

Anzeige

Bronze ging an Lucinda Brand (Niederlande/28:52). Um 15 Sekunden fuhr Mieke Kröger am Podium vorbei. Die 26 Jahre alte Bielefelderin hatte als Sechste einen Rückstand von 1:07 Minuten auf Siegerin van Dijk, die auf ein Stundenmittel von 47,801 Kilometer kam.

Jetzt aktuelle Sportbekleidung bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Klein und auch Kröger hatten am Vortag im Mixed-Teamzeitfahren den zweiten Platz belegt. In 53:03 Minuten lag das Sextett des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) 14 Sekunden hinter den siegreichen Niederländern. Am Donnerstag durfte sich der BDR zudem noch über Gold im U23-Wettbewerb freuen, hier triumphierte die erst 19 Jahre alte Hannah Ludwig (Traben-Trarbach).