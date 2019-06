Paris-Roubaix-Sieger Philippe Gilbert fehlt im Aufgebot des Erfolgsteams Deceuninck-Quick Step für die anstehende Tour de France (6. bis 28. Juli), die in seinem Heimatland beginnt. Der Belgier wurde überraschend nicht im acht Fahrer umfassenden Kader berücksichtigt.

"Ich empfinde riesige Enttäuschung, es wäre meine zehnte Tour gewesen. Leider muss ich diese Pläne nun aufschieben", teilte Gilbert auf Twitter mit.

Gilbert im letzten Jahr gestürzt

Gilbert, der am Tag vor dem Grand Depart in Brüssel 37 Jahre alt wird, war im Vorjahr folgenschwer bei der Tour gestürzt. In einer Abfahrt versteuerte er sich und flog etwa 60 km vor dem Ziel der 16. Etappe über eine Mauer einen Abgang hinunter. Mit einer gebrochenen Kniescheibe beendete er das Teilstück, musste dann aber aussteigen.

Quick Step setzt in diesem Jahr vor allem auf den letztjährigen Bergkönig Julian Alaphilippe (Frankreich), Kletterer Enric Mas (Spanien) und Sprinter Elia Viviani (Italien). "Es ist eine Schande, dass jemand wie Philippe Gilbert draußen bleiben muss, aber wir finden, das ist das Team mit der besten Balance", sagte Sportdirektor Tom Steels.

Das Tour-Aufgebot von Deceuninck-Quick Step im Überblick:

Julian Alaphilippe (27/Frankreich), Enric Mas (24/Spanien), Elia Viviani (30/Italien), Maximiliano Richeze (36/Argentinien), Dries Devenyns (35), Yves Lampaert (28/beide Belgien), Kasper Asgreen (24), Michael Morkov (34/beide Dänemark)