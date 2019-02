Der Berliner Radprofi Simon Geschke hat das Debüt für sein neues Team CCC mit einem gebrochenen Ellbogen im Krankenhaus beendet.

"So habe ich mir meinen ersten Renntag im Jahr 2019 sicher nicht vorgestellt, aber so ist halt das Leben", twitterte der 32-Jährige am späten Freitagabend.

Geschke war auf der ersten Etappe der Murcia-Rundfahrt in Spanien kurz vor dem Ziel gestürzt. Er setzte sich wieder aufs Rad und fuhr das Teilstück zu Ende, doch die Schmerzen im rechten Arm waren so groß, dass Teamarzt Dario Spinelli ihn ins Krankenhaus begleitete.

Dort brachte eine Röntgenuntersuchung schnell Klarheit. Geschke wird in Deutschland operiert und kann laut Spinelli schon eine Woche später wieder mit leichtem Aufbautraining beginnen.

Simon Geschke war Ende 2018 nach zehn Jahren beim Team Sunweb und dessen Vorgängermannschaften zu CCC gewechselt, das 2019 den Radhersteller BMC als Haupt- und Namenssponsor des Teams abgelöst hat. Der bislang größte Erfolg seiner Karriere ist ein Etappensieg bei der Tour de France 2015.