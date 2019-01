Radprofi Daryl Impey (Mitchelton-Scott) hat seinen Gesamtsieg bei der Tour Down Under in Australien wiederholt. Auf der sechsten und letzten Etappe reichte dem Südafrikaner ein dritter Platz hinter Richie Porte (Australien/Trek-Segafredo) und Wout Poels (Niederlande/Sky) zum ersten Rang in der Gesamtwertung.

Der bisherige Spitzenreiter Patrick Bevin (Neuseeland/CCC Team) konnte nach seinem Sturz vom Vortag zwar die Schlussetappe fahren, kam nach 151,5 km von McLaren Vale nach Willunga Hill aber als 80. ins Ziel und rutschte auf den 41. Rang im Gesamtklassement ab.

Bester Deutscher in der Gesamtwertung war Jasha Sütterlin (Movistar) auf Platz 62, auch Johannes Fröhlinger (Sunweb) und Roger Kluge (Lotto Soudal) beendeten die Tour auf den Plätzen 69 und 71 noch in den Top 100.