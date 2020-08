In Barcelona stieg vom 20. August bis 1. September der dritte Stopp der European Poker Tour. Insgesamt 51 Events standen auf dem Turnierplan. Neben dem Main Event standen auch zahlreiche High-Roller-Turniere an. Dies lockte viele der besten Pokerspieler der Welt in die Hauptstadt Kataloniens.

Nachdem die EPT 2017 kurzzeitig von der PokerStars Championship ersetzt wurde, feierte sie 2019 ein erfolgreiches Comeback.

Anzeige

Die European Poker Tour gehört zu den wichtigsten Poker-Turnierserien weltweit. Seit ihrer Einführung im Jahr 2004 erfreut sich die EPT bei den weltbesten Pokerspielern großer Beliebtheit.

Das liegt auch daran, dass einige der schönsten Städte Europas für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgen.

SPORT1 zeigt die die Highlights des Main Events aus Barcelona. Einschalten lohnt sich!

Die kommenden Sendezeiten im Überblick:

Donnerstag, 20. August, 19.15 Uhr

Sonntag, 23. August, 17 Uhr

Montag, 24. August, 20.15 Uhr

Sonntag, 30. August, 15.15 Uhr