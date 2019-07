Hossein Ensan hat bei der World Series of Poker in Las Vegas weiterhin gute Chancen auf den Sieg im Main Event und das damit verbundene Preisgeld von 10 Millionen Dollar.

Der Deutsche verteidigte am ersten Finaltag seine Führung. Für vier Spieler kam dagegen das Aus. Der 55 Jahre alte Ensan hat damit bereits ein Preisgeld von 2,2 Millionen Dollar sicher.

Anzeige

Bisher 2,6 Millionen Dollar Preisgeld

Bisher erspielte der in Münster lebende Ensan in seiner Karriere bei Live-Turnieren etwas über 2,6 Millionen Dollar. Sein größter Erfolg bisher war 2015 der Sieg beim Main Event der European Poker Tour in Prag.

Letzter Poker-Weltmeister aus Deutschland war 2011 Pius Heinz, der dafür ein Preisgeld von 8,7 Millionen Dollar kassierte

Gates rückt an Ensan heran

Mann des ersten Finaltags war der US-Amerikaner Garry Gates. Ohne selbst einen Spieler vom Tisch zu nehmen, baute er seinen Stack erheblich aus und ist jetzt ein ernsthafter Konkurrent für Ensan im Kampf um den Sieg beim prestigeträchtigsten Pokerturnier der Welt.

Ensan selbst erlebte am ersten von drei Finaltagen einige Hochs, aber auch kleinere Abs. Dennoch baute er seinen Stack um weitere 30 Millionen aus.

In der Nacht auf Dienstag geht es am Finaltisch mit den noch fünf verbliebenen Spielern weiter. Dann wird das Feld auf drei, bei schnellem Spielverlauf möglicherweise auf zwei Spieler reduziert.

Die Top 5 im Überblick:

1. Hossein Ensan (Deutschland/Chipcount 207,7 Millionen)

2. Garry Gates (USA/171,7 Mio.)

3. Kevin Maahs (USA/66,5 Mio.)

4. Alex Livingston (Kanada/45,8 Mio.)

5. Dario Sammartino (Italien/23,1 Mio.)