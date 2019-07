Die Chancen auf den nächsten Poker-Weltmeister aus Deutschland nach Pius Heinz im Jahr 2011 stehen gut.

Hossein Ensan geht beim Main Event der WSOP in Las Vegas als klarer Chipleader an den Final Table. Nach einem Tag Pause gehen die neun verbliebenen Poker-Asse in der Nacht auf Montag wieder an den Tisch.

Der seit 1990 in Münster lebende Ensan hat bereits jetzt ein Preisgeld von einer Million Dollar sicher. Sollte er die Führung auch noch über die folgenden Tage verteidigen, winken im 10 Millionen Dollar - so viel hat zuvor noch nie ein Main-Event-Sieger in der Geschichte der WSOP erhalten.