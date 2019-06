Anders als die viele Fußballprofis verbringt Max Kruse seinen Sommerurlaub nicht in Dubai, auf den Malediven oder einer Mittelmeerinsel sondern beim Pokern in Las Vegas.

Seit 2014 nimmt der derzeit vertragslose Ex-Nationalspieler an der World Series of Poker teil - so auch in diesem Jahr.

Anzeige

Beim HORSE mit einem Buy-In von 10.000 Dollar war für Kruse allerdings schnell Endstation und er kam nicht in die Ränge, die mit einem Preisgeld bedacht werden. Der Sieger des noch bis Samstag laufenden Events wird neben dem obligatorischen Sieger-Bracelet über 425.000 Dollar erhalten.

In der Vergangenheit hatte Kruse in Las Vegas desöfteren fur Furore gesorgt. Bei acht Turnieren spielte er sich bisher ins Geld. Sein bestes Resultat war 2014 der dritte Platz beim 2-7 Draw Lowball. Dieser brachte ihm ein Preisgeld von 36.494 Dollar ein.

Insgesamt erspielte Kruse bisher über 120.000 Dollar bei Live-Turnieren.

Barbarez kommt ins Geld

Auch der langjährige Bundesligaspieler Sergej Barbarez sitzt 2019 wieder bei der WSOP an den Pokertischen.

Bei seinem ersten Einsatz spielte er sich beim Pot-Limit Omaha mit einem Buy-In von 1000 Dollar ins Geld. Als 60. erhielt er immerhin noch 3472 Dollar.