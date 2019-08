SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 prämieren jährlich die stärksten Torhüter-Leistungen in der 1. und 2. Bundesliga. Am Ende der Saison gewinnt der Torhüter den weißen Handschuh, der, basierend auf der Anzahl seiner „zu Null“-Spiele, die meisten Weissen Westen verliehen bekommt. Dabei erhält ein Torhüter eine Weisse Weste für ein zu-Null-Spiel nur, wenn er mindestens 45 Minuten, also eine ganze Halbzeit, auf dem Platz gestanden ist.

Modus bei Gleichstand:

Für den Gesamtsieg entscheiden ist bei Gleichstand das Verhältnis zwischen Weissen Westen und absolvierten Spielen. Das bedeutet die gleiche Anzahl Weisser Westen, bei gleichzeitig weniger Spielen gewinnt. Sollte es hier ebenfalls einen Gleichstand zwischen zwei Torhütern geben, so wird das Verhältnis zwischen Weissen Westen und den Einsatzminuten gewertet.

Soziales Engagement

Wie in jedem Jahr spendet SCHÖNER WOHNEN Polarweiss für jede gesammelte Weisse Weste der 1. Bundesliga 50€ ins Phrasenschwein. Je mehr Weisse Westen, desto größer der Spendenbetrag! Am Ende der Saison führen SPORT1 und SCHÖNER WOHNEN Polarweiss die gesammelten Spenden einem gemeinnützigen Zweck zu.

Spendenmodus:

7.500€ erhält der Gewinner des Torwart-Awards der 1. Bundesliga für eine Stiftung seiner Wahl.

Der beste Torhüter der 2. Bundesliga bekommt weitere 2.500€ für einen sozialen Zweck zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Spenden aus dem Phrasenschwein gehen an eine noch zu bestimmende Stiftung.

Die ausgezeichneten Torhüter der letzten Jahre in der 1. Bundesliga und 2. Bundesliga:

2018/2019

Peter Gulacsi (RB Leipzig) / 16 weisse Westen

Rafael Gikiewicz (Union Berlin) / 14 weisse Westen

2017/2018

Ralf Fährmann (FC Schalke 04) / 13 weisse Westen

Marcel Schuhen (SV Sandhausen) / 12 weisse Westen

2016/2017

Manuel Neuer (FC Bayern München) / bereits der 6. Torwart-Award / 14 weisse Westen

Philipp Tschauner (Hannover 96) / 16 weisse Westen

2015/2016

Koen Casteels (VfL Wolfsburg, Bestnote der Saison 2015/2016)

Raphael Schäfer (1. FC Nürnberg, Bestnote in der Saison 2015/2016)

2014/2015

Manuel Neuer (FC Bayern München) / bereits der 5. Torwart-Award / 20 weisse Westen

Christian Mathenia (SV Darmstadt 98) / 17 weisse Westen

2013/2014

Manuel Neuer (FC Bayern München) / bereits der 4. Torwart-Award / 18 weisse Westen

Timo Horn (1. FC Köln) / 16 weisse Westen

2012/2013

Manuel Neuer (FC Bayern München) / bereits der 3. Torwart-Award / 18 weisse Westen

Thomas Kraft (Hertha BSC) / 14 weisse Westen

2011/2012

Manuel Neuer (FC Bayern München) / bereits der 2. Torwart-Award / 17 weisse Westen

Max Grün (Greuther Fürth) / 18 weisse Westen

2010/2011

Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) / bereits der 2. Torwart-Award / 14 weisse Westen

Simon Jentzsch (FC Augsburg) / 14 weiße Westen

2009/2010

Manuel Neuer (FC Schalke 04) / 15 weisse Westen

Michael Ratajczak (Fortuna Düsseldorf) / 15 weisse Westen

2008/2009

Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) / 13 weisse Westen

Raphael Schäfer (1. FC Nürnberg) / 16 weisse Westen

2007/2008