Der brasilianische Fußballstar Neymar Jr kündigte heute an, dass er im Rahmen der fortgesetzten Partnerschaft mit der größten Onlinepoker-Plattform der Welt SH.PokerStars.de die neue Rolle eines Kulturbotschafters übernimmt.

Neymar Jr wird dabei eng mit SH.PokerStars.de an verschiedenen kreativen Projekten im Bereich der Kultur zusammenarbeiten, von Kunst und Design bis hin zu Musik und mehr. Er bringt seine Leidenschaft und seine Interessen ein und sorgt mit faszinierenden Erfahrungen für frischen Wind in der SH.PokerStars.de-Community.

Im ersten Schritt als Kulturbotschafter hat Neymar Jr in Zusammenarbeit mit SH.PokerStars.de mehrere Playlists zusammengestellt und sorgt damit für den ultimativen Soundtrack für jede Art von Pokerspiel. Hören Sie rein bei NJRadio, wenn Sie die Lieblings-Hintergrundmusik von Neymar Jr beim Pokerspielen kennen lernen möchten.

Über seine neue Rolle sagt Neymar Jr: "Poker ist viel mehr als nur das reine Spiel. Es ist eine ganz eigene Gemeinschaft und eine eigene Kultur. Das liebe ich sehr daran. Ich bin begeistert über dieses neue Kapitel in der Zusammenarbeit mit SH.PokerStars.de. Wir arbeiten ja schon auf einigen anderen wichtigen Gebieten zusammen. Musik ist eine meiner großen Leidenschaften. Daher stand dies ganz oben auf der Liste. Aber es kommt noch viel mehr. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich auf viele weitere Dinge, die wir noch auf Lager haben."

Martin Nieri, Global Director of Brand and Creative bei SH.PokerStars.de, sagt: "Neymar Jr ist nicht nur ein weltbekannter Sportstar sondern auch ein bekanntermaßen kreativer Mensch, der sich sehr für die Kultur in seinem Umfeld interessiert. Mit der Übernahme dieser neuen Rolle beginnt für die SH.PokerStars.de-Community etwas Neues, nämlich die Verschmelzung zweier Welten: Poker und Kultur. Mit dieser Branchenpremiere schaffen wir gemeinsam Momente, die die Pokerszene wirklich aufmischen und alle diejenigen belohnen, die sich auf das einlassen, was sie erwartet."

Die Ankündigung fällt mit der Veröffentlichung einer neuen Werbekampagne zusammen, in der Neymar Jr die Pokerszene aufmischt und bereits erahnen lässt, was in dieser Partnerschaft noch zu erwarten ist.

SH.PokerStars.de ist eine kostenlose Pokerschule. Keine Geldeinsätze möglich. Teilnahme nur ab 18 Jahren.