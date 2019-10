Am Samstag, 30.11.2019 und Samstag, 07.12.2019 veranstaltet Hankook im Rahmen der diesjährigen Essen Motor Show den Hankook SimRacing Contest und lässt jeweils 8 Teilnehmer gegeneinander antreten. Setzen Sie sich im Spielmodus Race of Champions gegen die anderen Teilnehmer durch und gewinnen Sie ein unvergessliches DTM VIP-Wochenende mit zusätzlicher Renntaxifahrt im AUDI R8 LMS GT am Hockenheimring. Als SimRacing Experte wird Ihnen der aktuelle Grand-Slam-Sieger des SimRacings Jonas Wallmeier zur Seite stehen sowie weitere bekannte Gesichter aus der Motorsportbranche. Alles was Sie hierfür tun müssen, ist die Gewinnspielfrage richtig zu beantworten – und schon sind Sie im Falle einer Ziehung, beim Hankook SimRacing Contest auf der Essen Motor Show dabei!

Hier ein Überblick über die Hauptgewinne, falls Sie sich beim Hankook SimRacing Contest auf der Essen Motor Show 2019 unter den Top 3 platzieren:

Platz: 1x2 DTM VIP-Wochenende + Renntaxifahrt im AUDI R8 LMS GT auf dem Hockenheimring am 02.-04. Oktober 2020. Platz: 1x2 DTM VIP-Wochenende auf dem Norisring am 10.-12. Juli 2020. Platz: 1x2 DTM Tickets für die DTM Saison 2020 zu einem Rennen Ihrer Wahl.

Wie können Sie teilnehmen?

Einfach die untenstehende Gewinnspielfrage richtig beantworten. Im nächsten Schritt können Sie auswählen, für welchen der oben genannten Termine Ihr Name im Lostopf landen soll. Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 14.11.2019, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden am Freitag informiert und die Tickets anschließend versandt.

Jetzt Gewinnspielfrage richtig beantworten und Startplatz sichern!

Interesse geweckt? Dann beantworten Sie unsere Gewinnspielfrage und sichern Sie sich mit etwas Glück 16x1 Startplatz plus eine Begleitperson für die Teilnahme am Hankook SimRacing Contest auf der Essen Motor Show 2019. SPORT1 und Hankook drücken die Daumen!