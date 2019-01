Die Teilnahme am Gewinnspiel „3x2 Tickets für das DFB-Pokal-Achtelfinale", von SPORT1 GmbH in Zusammenarbeit mit der Volkswagen AG, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.

Ablauf des Gewinnspiels

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom Montag, den 28.01.2019, 12 Uhr bis Donnerstag, den 31.01.2019, 10:00 Uhr. Im Anschluss wird der finale Gewinner durch ein Losverfahren ermittelt und per Telefon oder E-mail informiert.

Anzeige

Teilnahme

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer das Teilnehmerformular vollständig ausfüllen, eine Gewinnspielfrage richtig beantworten und diese Teilnahmebedingungen akzeptieren. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt, mehrere Email-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die Ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Teilnahme ist nicht auf Kunden des Veranstalters beschränkt und nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.

Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Betreibers sowie ihre Familienmitglieder. Zudem behält sich der Betreiber vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels, (b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, (c) bei unlauterem Handeln oder (d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Folgende Preise werden vergeben:

Jeweils 2 Tickets für folgende Partien des DFB-Pokal-Achtelfinales der Saison 2018/19:

Dienstag, 05.02.:

Borussia Dortmund – SV Werder Bremen

Mittwoch, 06.02.:

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

An- und Abreise per Bahn oder Auto sind nicht inklusive. Die Karten werden Ihnen im Vorfeld postalisch zugesandt.

Ist das Gewinnspiel mit einer Aufgabe verknüpft, kommen ausschließlich diejenigen Teilnehmer in die Verlosung, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.

Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine gesonderte Email oder Telefon über den Gewinn informiert.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt SPORT1 GmbH bzw. Volkswagen AG. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

Kann der Gewinner am Donnerstag, den 31.01.19 bis 17 Uhr telefonisch nicht erreicht werden, um die Adresse abzufragen und den Gewinner über den Gewinn zu informieren, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden.

Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.

Datenschutz

Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, personenbezogene Daten mit anzugeben. Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm gemachten Personenangaben für die Dauer des Gewinnspiels und dessen Abwicklung von SPORT1 oder einem von SPORT1 beauftragen Dritten gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Weitere Daten werden nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Teilnehmers gespeichert und verwendet.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, per Widerruf die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten, indem er eine E-Mail an datenschutz@sport1.de schickt. Die Daten des Teilnehmers werden nach Eingang des Widerrufs umgehend gelöscht. Wird der Verwendung der personenbezogenen Daten während des Teilnehmerzeitraums widersprochen, ist eine weitere Teilnahme an dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Im Hinblick auf die registrierten Daten der Teilnehmer verpflichtet sich SPORT1, die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere werden die Daten vertraulich behandelt.

SPORT1 wird die Daten unter Beachtung der DSG-VO (Datenschutzgrundverordnung) elektronisch verarbeiten und nutzen. Die Daten werden von SPORT1 nur solange aufbewahrt, wie es im Rahmen dieser Vereinbarung unter Einhaltung des anwendbaren Rechts erforderlich ist. Die Richtlinien bei der Bearbeitung personenbezogener Daten gemäß DSG-VO werden eingehalten. SPORT1 haftet nicht für Werbung Dritter.

weitere Informationen zum Datenschutz

Anwendbares Recht

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Betreiber zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressumsbereich der Homepage www.sport1.de.

Das Gewinnspiel des Betreibers unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von SPORT1 ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

Viel Glück und Erfolg wünscht das Team von SPORT1.