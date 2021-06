Schwimm-Weltmeister Taliso Engel zeigt sich gut zwei Monate vor dem Start der Paralympics in Tokio bereits in glänzender Verfassung. Der 19-Jährige knackte bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin bereits im Vorlauf den drei Jahre alten Weltrekord über 50 Meter Brust in der Startklasse SB13. Der sehbehinderte Leverkusener unterbot in 29,31 Sekunden die alte Bestmarke des Usbeken Firdawsbek Musabekow (29,68) um fast vier Zehntel.

Der 18-Jährige Josia Topf (Erlangen) schwamm gleich drei Weltrekorde: Über 150 Meter Lagen gelang ihm in der Startklasse SM2 im Vorlauf und im Finale (3:22,32 Minuten) eine Bestmarke, im Vorlauf über 50 Meter Freistil steigerte er den Rekord auf 46,85 Sekunden (S2).