Frankfurt am Main (SID) - Die deutschen Goalballer haben bei der Auslosung für die Paralympics eine machbare Gruppe erwischt. Das Team von Bundestrainer Johannes Günther trifft in Tokio in der Gruppe B auf den EM-Finalisten Ukraine, Belgien, Asienmeister China und den EM-Vierten Türkei. Stärkster Gegner dürfte die Ukraine sein, 2019 bezwang die deutsche Mannschaft die Osteuropäer im EM-Finale.

"Uns erwarten spannende Herausforderungen. Wir sind mit der Auslosung zufrieden", sagte Günther. Nationalspieler Reno Tiede ergänzte: "Es wird sehr anspruchsvoll, aber es hätte uns auch noch schlimmer treffen können. Wir spielen gegen drei Mannschaften, die wir gut kennen und über die wir viel wissen. Das ist sicherlich ein Vorteil."