Bonn (SID) - Wegen der Teilnahme an einem offiziellem Wettbewerb trotz seiner noch laufenden Dopingsperre ist der ukrainische Para-Gewichtheber Anton Krijukow für 18 weitere Monate aus dem Verkehr gezogen worden. Die Sanktion gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bekannt. Da Krijukows Sperre rückwirkend seit 22. Januar bis zum 21. Juli kommenden Jahres gilt, wäre zumindest theoretisch sein Start bei den für den Sommer 2021 in Tokio geplanten Paralympics möglich.

Krijukow war 2018 wegen eines positiven Dopingtests bei der Para-WM in Mexiko-Stadt bis zum 21. Januar 2020 gesperrt worden. Dennoch nahm der Schwerathlet schon rund einen Monat vor Ablauf seines Startverbots im Dezember 2019 in seinem Heimatland am Ukraine-Cup der Para-Gewichtheber teil. Die Gründe für Krijukows Verstoß gegen seine Dopingstrafe sind nicht bekannt.