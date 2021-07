Los Angeles (SID) - Die Basketball-Nationalmannschaft der USA hat nach zwei Niederlagen in Folge kurz vor den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) wieder in die Spur zurückgefunden. Die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich setzte sich in Las Vegas auch dank NBA-Superstar Kevin Durant (17 Punkte) im dritten Testspiel 108:80 gegen Argentinien durch.

Zuletzt hatte der Rekord-Olympiasieger gegen die deutschen Gruppengegner Nigeria und Australien verloren und damit die dritte und vierte Niederlage in einem Testspiel seit 1992 kassiert, also seit die Profis für die USA spielberechtigt sind.

Gegen Australien habe die Mannschaft "eine gute Leistung über eine Hälfte gezeigt, die dann in der zweiten nachgelassen hat", sagte Popovich nach dem Sieg gegen Argentinien: "Dieses Mal haben wir das fast während des gesamten Spiels beibehalten. Hoffentlich ist das ein Zeichen dafür, dass wir besser werden."

Die US-Basketballer, denen wegen der parallel laufenden Finalserie in der NBA noch drei Spieler fehlen, treffen am Freitag (Ortszeit) erneut auf Australien. Am Sonntag (Ortszeit) folgt der letzte Test gegen Spanien.