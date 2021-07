Zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele von Tokio sind die beiden Riegen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am Freitag planmäßig in Japan angekommen. Die Mannschaften werden bis zum Einzug in das olympische Dorf ein Trainingslager in Joetsu absolvieren.

Für das Männerteam beginnen die Wettkämpfe am 24. Juli (12.30 Uhr MESZ) mit der Qualifikationsrunde. Einen Tag später starten die Frauen (13.20 Uhr MESZ) in die Vorentscheidung.