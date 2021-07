Tischtennis-Europameister Timo Boll hat nach überstandener Hüftverletzung grünes Licht für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) gegeben. "Im Trainingslager in Düsseldorf gab es für mich einen kleinen Schreckmoment, aber ich fühle mich gut und bereit für die Olympischen Spiele", schrieb der 40-Jährige am Sonntag auf seiner Facebook-Seite.

Dazu veröffentlichte der Rekordeuropameister vor der Abreise zu seiner sechsten Olympia-Teilnahme einen Videobeitrag mit Trainingseindrücken und Updates zu seinen absolvierten Coronatests, den er mit den Worten beendete: "Ich bin bereit." Die Beschwerden an der Hüfte hatte Boll, bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro Fahnenträger des deutschen Teams, in der vergangenen Woche bei einem internen Testturnier erlitten.