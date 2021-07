Olympisches Losglück für die deutschen Kunstturn-Riegen bei den in drei Wochen beginnenden Spielen von Tokio: Sowohl die Männer (24. Juli/12.30 Uhr MESZ) als auch die Frauen (25. Juli/13.20 Uhr/MESZ) gehen in der Qualifikation im jeweils allerletzten Durchgang an die Geräte und können damit auf die Ergebnisse der Konkurrenz reagieren.

Der Vorkampf ist der entscheidende Weichensteller für alle späteren Medaillenentscheidungen. Dabei wird ermittelt, welche Teams das Mannschafts-Finale erreichen, auch die Einzel-Plätze für die Endkämpfe im Mehrkampf und an den einzelnen Geräten werden vergeben.