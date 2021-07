Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki wünscht den deutschen Olympia-Startern in Tokio viel Erfolg.

"Ich hoffe, ihr seid gesund. Denen von euch, die nach Tokio fahren, drücke ich natürlich die Daumen und wünsche alles, alles Gute", sagte der 43-Jährige in einer Videogrußbotschaft, an alle von der Deutschen Sporthilfe unterstützten Athletinnen und Athleten. Nowitzki war bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 deutscher Fahnenträger.

Der gebürtige Würzbürger weiß, "wie wichtig die Sporthilfe ist". Er selber war als Nachwuchsspieler Teil der Sporthilfe-Förderung und zahlte seine Fördersumme später zurück.