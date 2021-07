Der japanische Golfstar Hideki Matsuyama (29) ist rund drei Wochen vor seinem Heimspiel bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Gewinner des US Masters musste daraufhin seine Teilnahme am Turnier der PGA Tour in Detroit/USA vor der zweiten Runde am Freitag absagen.

Matsuyama muss zehn Tage in Quarantäne verweilen

"Es ist enttäuschend, solch eine Nachricht zu erhalten und vom Rocket Mortgage Classic zurückziehen zu müssen", sagte der Weltranglisten-18., der im April als erster japanischer Masters-Gewinner in die Golf-Geschichte eingegangen war: "Ich hoffe, mich schnell zu erholen und möglichst bald zurückzukehren."

Matsuyama wird aufgrund der Corona-Bestimmungen zehn Tage in Quarantäne verweilen müssen.

Sollte Matsuyama allerdings zwei negative Tests, die mindestens 24 Stunden auseinander liegen, vorweisen können, darf er die Isolation vorzeitig verlassen.