Der australische Schwimmverband wird die von der olympischen Medaillengewinnerin Maddie Groves erhobenen Sexismusvorwürfe durch ein unabhängiges Gremium untersuchen lassen. Die 26-Jährige hatte in einem Statement ihre Teilnahme an den am Samstag startenden Olympia-Ausscheidungen in Adelaide abgesagt und bei Instagram gefordert: "Lasst dies allen frauenfeindlichen Perversen im Sport und ihren Speichelleckern eine Lehre sein."

Ohne bestimmte Personen oder Organisationen anzusprechen, schrieb Groves: "Sie können junge Frauen und Mädchen nicht mehr ausbeuten, beschämen oder wahnsinnig machen und dann erwarten, dass sie sie vertreten, damit sie Ihren Jahresbonus verdienen können. Die Zeit ist reif."

Anzeige

Der Dachverband teilte am Samstag mit, dass eine Kontaktaufnahme zu Groves bislang nicht zustande kam. Am Rande der Trials in Adelaide gab es jedoch ein Treffen der Verbandsfunktionäre, bei dem die Gründung eines weiblichen, unabhängigen Untersuchungsgremiums zur Aufklärung der Vorwürfe beschlossen wurde.

Alex Baumann, Vorstandsvorsitzender des Schwimmverbandes, sagte dem TV-Sender ABC, dass bislang kein anderer Schwimmer mit Beschwerden auf den Verband zugekommen sei. Er denkt deshalb nicht, dass der Sport ein Problem mit einer schlechten Einstellung gegenüber Frauen habe. "Aber ich denke, das ist es, was wir versuchen mit dem Gremium herauszufinden."

Groves hatte schon Ende des vergangenen Jahres Andeutungen gemacht, dass es im australischen Schwimmen ein Sexismusproblem gebe. Der australische Verband erklärte, Groves habe es damals abgelehnt, "weitere Informationen zur Verfügung zu stellen", es würden keine "früheren Beschwerden" von Groves vorliegen. "Alle Vorwürfe, die mit Kindesmissbrauch oder sexuellem Fehlverhalten zu tun haben, werden von Swimming Australia ernst genommen", hieß es weiter.

Auch wenn Groves nicht bei den Trials starten wird, will sie ihre Karriere nicht beenden. Sie freue sich darauf, "später im Jahr bei einigen anderen Wettbewerben zu starten".