Als einzige Skeet-Schützin wird Nadine Messerschmidt Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) vertreten. Die 27-Jährige vom Förderverein SSZ Suhl gewann in der internen Qualifikation in Frankfurt/Oder gegen Katrin Butterer und Nele Wißmer (beide SSC Schale). Für Messerschmidt ist es die erste Olympia-Teilnahme. Bei der EM in Kroatien hatten das Männer- und das Frauen-Team einen Quotenplatz verpasst.

"Der Wettkampf war sehr konstant und gut,ich bin zufrieden damit", sagte Messerschmidt: "Jetzt herrschen Freude und Erleichterung, den Schritt geschafft zu haben."