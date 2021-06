Im Vorfeld der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) haben die Organisatoren den Transport der Athleten zur Eröffnungsfeier simuliert. Dabei wurden Hunderte Schauspieler mit zahlreichen Bussen vom Olympischen Dorf in Harumi zum Olympiastadion gefahren und dort bei strömendem Regen in festen Gruppen zum Stadion geführt.

"Die Fahrt mit dem Bus, die etwa 30 Minuten dauerte, verlief reibungslos", sagte der für den Transport verantwortliche Katsuhisa Saito der französischen Nachrichtenagentur AFP. Am 23. Juli werde der Verkehr aber wesentlich stärker sein. "Es liegt in unserer Verantwortung, das reibungslos zu regeln", sagte Saito.

Am Donnerstag hatte Japans Premierminister Yoshihide Suga die Aufhebung des Corona-Notstands für Tokio und acht weitere japanische Regionen bekannt gegeben. Stattdessen wird die Regierung in Tokio und den anderen Gebieten bis zum 11. Juli sogenannte "Quasi-Notstandsmaßnahmen" umsetzen. Ausländische Zuschauer sind allerdings weiterhin nicht für Olympia zugelassen.