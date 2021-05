Die deutschen Top-Skater Lilly Stoephasius und Tyler Edtmayer haben ihr Ticket für die Skateboard-Premiere bei den Olympischen Spielen in Tokio gelöst. (NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen)

"Es fühlt sich noch immer unwirklich an - aber ich habe mich für Olympia in Tokio qualifiziert", schrieb die 13-jährige Stoephasius am Dienstag bei Instagram. Sie wird die jüngste deutsche Teilnehmerin in Japan sein.

Stoephasius und Edtmayer sicherten sich mit ihrem Abscheiden am vergangenen Wochenende bei der Pro Tour in Des Moines/Iowa einen der 20 Startplätze in der Disziplin Park. Die Berlinerin belegte den 18. Platz, der 20-Jährige aus dem bayerischen Lenggries landete auf Rang 28.

Wegen der Corona-Pandemie war der Wettkampf in Des Moines der erste internationale Contest seit eineinhalb Jahren und gleichzeitig der letzte Quali-Stop der Park-Fahrer vor den Spielen in Tokio. Ihre Teilnahme an den Olympischen Spiele ist für Stoephasius "eine Chance, Skateboard-Fahren größer zu machen", sagte sie dem SID vor einigen Wochen.

Das Park-Skaten wird im Gegensatz zur anderen olympischen Disziplin Street in einer Art "Swimmingpool" gefahren und besteht aus spektakulären Flugelementen. Das Street-Skaten ist dagegen mehr an Alltagssituationen angelehnt. In dieser Disziplin wird sich wohl kein deutscher Athlet qualifizieren.