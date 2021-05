IOC-Präsident Thomas Bach wird seine in Aussicht gestellte Japan-Reise nun wohl erst im Juni antreten.

Dies berichtete der TV-Sender Fuji News Network am Montag unter Berufung auf mehrere namentlich nicht genannte Quellen.

Ursprünglich war bereits im Mai mit einem Besuch Bachs in der Gastgeberstadt der Olympischen und Paralympischen Spiele gerechnet worden.

Bach-Abstecher zu Feierlichkeiten in Hiroshima geplant

Dabei sollte der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees unter anderem am 17. Mai einen Abstecher zu den Feierlichkeiten in Hiroshima machen, wo der Fackellauf an diesem Tag Station macht.

Zudem waren Treffen Bachs mit Japans Premierminister Yoshihide Suga, OK-Chefin Seiko Hashimoto und Tokios Gouverneurin Yuriko Koike geplant.

Am vergangenen Freitag hatte Suga den Corona-Notstand auch in Tokio bis zum 31. Mai verlängert. Hashimoto erklärte daraufhin zur Bach-Reise: "Angesichts der Verlängerung des Notstandes ist dies sehr schwierig."

Ein Tokio-Besuch von Thomas Bach im Juni wäre der erste seit seinem Japan-Trip im vergangenen November und der zweite insgesamt nach der Verschiebung der Spiele von 2020 auf den Sommer 2021.