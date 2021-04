Rückenschwimmer Christian Diener (27) aus Potsdam hat sich am Schlusstag der Olympia-Qualifikation doch noch das Ticket für Tokio gesichert. Der frühere Vizeeuropameister blieb im Vorlauf über 200 m in 1:56,99 Minuten eine Hundertstelsekunde unter der geforderten Normzeit. Am Sonntag endet mit dem Wettbewerb in Berlin die Qualifikation für die Sommerspiele.